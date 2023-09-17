Ankara'da ahırda inek tekmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ahırda yaşanan olayda, bir inek tarafından tekme atılan Ali K., hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
Ankara'nın Sincan ilçesinde ahırda bir ineğin tekmesi sonucunda yaşamını yitirdi.
Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Mülk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K.(52) Hayvanlarla ilgilenmek için ahıra indi. Hayvanlara yem verdiği esnada bir inek Ali K.'ye tekme attı. Tekme sonucunda yere yığılan Ali K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam