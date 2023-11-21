Ankara'nın Çubuk ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, soğuk ve açlıktan dolayı ölü olarak bulundu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Belediye ekipleri vaşağın öldüğünü tespit etti.

Ankara'da aç kalan vaşak donarak öldü

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak, ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Çatköy de, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın soğuk ve açlıktan öldüğü tespit edildi. Sabah saatlerinde bir vatandaşın, yarı baygın halde yerde bulduğu vaşağın aç olduğunu ve üşüdüğünü düşünmesi üzerine eve yiyecek almaya gitti. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Belediye ekipleri vaşağın öldüğünü tespit etti.