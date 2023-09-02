Ankara'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Ankara'nın Sincan ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü veya yaralanan olmazken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza, Sincan-Ayaş yolunda meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen kazada, 06 FJ 7899, 06 HB 5612, 06 AV 9077, 06 HD 5789, 06 AFV 81, 06 TZY 62, 06AAY 720 plakalı 7 araç kazaya karıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazada ölü veya yaralanan olmadı. Maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA