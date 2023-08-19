Ankara'da 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

ANKARA'da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)