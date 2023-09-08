Ankara'da 130 Bin Metrekarelik Parkın Yapımı Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'ne kazandırılacak parkın yapım çalışmaları devam ediyor. Ekim ayı içerisinde açılması hedeflenen 130 bin metrekarelik parkta, spor alanlarından kaykay parkurlarına, emekliler lokalinden çocuk gündüz bakımevine kadar pek çok sosyal tesis de yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'ne kazandırılacak parkın yapım çalışmaları devam ediyor. Ekim ayı içerisinde açılması hedeflenen 130 bin metrekarelik parkta, spor alanlarından kaykay parkurlarına, emekliler lokalinden çocuk gündüz bakımevine kadar pek çok sosyal tesis de yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'ne inşa edilen parkta yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nın yanında yer alan 130 bin metrekarelik dev araziye yapılan parkın ekim ayı içerisinde Başkentlilerin hizmetine açılması hedefleniyor.

YAVAŞ: "BAŞKENTİN RENGİ EKİM AYINDA LODUMLU PARK İLE YEMYEŞİL OLUYOR"

130 bin metrekarelik parkın son durumuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Başkentin rengi ekim ayında Lodumlu Park ile yemyeşil oluyor… 130 bin metrekarelik alan üzerinde yapımına başladığımız parkımızda; spor alanları, bisiklet yolu, kaykay parkuru, emekliler lokali, çocuk gündüz bakımevi gibi pek çok sosyal tesis yer alacak" dedi.

SOSYAL DONATILAR, SPOR ALANLARI VE YEMYEŞİL BİR DOĞA

Her yaştan Başkentlilere hitap edecek şekilde projelendirilen parkta; çay bahçesi, kreş, emekliler lokali, yönetim binası, büfe, WC, su deposu, güvenlik noktaları, kuru dere, çocuk oyun alanı, 795 metrelik bisiklet yolu, fitness alanı, koşu yolu, spor alanları (basketbol sahası, tenis kortu, mini futbol sahası), dış mekan masa tenisi, RC pisti, bisiklet ve modüler kaykay parkuru da olacak.

Proje içerisinde alanın eğilimli yamacından gelecek yağmur sularının toplanarak su deposuna taşınmasını sağlayacak çakıl içeren kesitli sığ açık kanal da yer alacak.

94 bin metrekaresinin yeşil alandan oluşması planlanan parkın yamaç bitkilendirmesinde, toprak erozyonunun da önlenmesi amacıyla ağırlıklı olarak ibreli ağaç ve çalı türleri tercih edilecek. Parka 2 bin 200 adet ibreli ağaç, 2 bin 274 adet yapraklı ağaç, 5 bin 858 adet çalı dikilecek.

Ayrıca parkta, vatandaşların aileleriyle rahatça vakit geçirebilecekleri 27 metrekarelik 24 adet çardak, 10 adet pergola ve banklar bulunacak.