Ankara Büyükşehir Belediyesi Şantiye Gezileri Düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Şehrini Keşfet Enerjini Koru" sloganıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 19 Eylül 2023 Salı günü 10.00-12.00 saatleri arasında Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'nde şantiye gezileri düzenleyecek. Geziye katılmak isteyen vatandaşlar, https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras linki üzerinden başvuruda bulunabilecek.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından "Şehrini Keşfet Enerjini Koru" sloganıyla 16-22 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile birlikte Ankara Miras Şantiye Gezisi gerçekleştirilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda programları kapsamında gerçekleştirilecek Şantiye Gezileri, 19 Eylül 2023 Salı günü 10.00-12.00 saatleri arasında Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'ne düzenlenecek.

Geziye katılmak isteyen vatandaşlar, https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras linki üzerinden başvuruda bulunabilecek.