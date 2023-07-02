Ankara Büyükşehir Belediyesi Parkları Bayramda Başkentlileri Ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkentin dört bir tarafında bulunan park ve rekreasyon alanları, Kurban Bayramı'nı piknik yaparak geçirmek isteyen Başkentlileri ağırladı. Gazi Park, 30 Ağustos Zafer Parkı ve Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı vatandaşlarla dolup taştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkentin dört bir tarafında bulunan park ve rekreasyon alanları, Kurban Bayramı'nı piknik yaparak geçirmek isteyen Başkentlileri ağırladı. Gazi Park, 30 Ağustos Zafer Parkı ve Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı vatandaşlarla dolup taştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir tarafında bulunan parkları ve rekreasyon alanları, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de Başkentlilerin vazgeçilmezi oldu.

Tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlar; Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı başta olmak üzere Gazi Park ve 30 Ağustos Zafer Parkı'nda doğayla iç içe vakit geçirdiler.

BAŞKENTLİLERDEN ABB PARKLARINA YOĞUN İLGİ

Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı ve Gazi Park'ta aileleriyle birlikte eğlenceli ve doğayla iç içe vakit geçiren Başkentliler, şunları söyledi:

-Oğuz Yılmaz (Gazi Park): "Bu parkın olması bizim ve çocuklarımız için çok kıymetli, çok değerli…"

-Dilek Coşkun (Gazi Park): "Doğayı yakınımızda hissediyoruz. Ayrıca temiz ve güvenli. Tavşanlar, keçiler var ve çocuklarım da çok seviyor. Doğa ile iç içe olduğu için tercih ediyoruz."

-Duygu Kocada (Gazi Park): "Lise arkadaşlarımla birlikte geldik. Eskiden Ankara'da gezmek için sadece AVM'ler geliyordu aklımıza ve bu bizi üzüyordu. Şimdi çocuklarımızla birlikte huzur içerisinde zaman geçireceğimiz bu parkların sayısı arttı. Bu tarz yerlerin artması Ankaralıları daha mutu edecektir."

-Tanem Nisa Ercan (Gazi Park): "Arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum. Ailemle piknik yapıyorum. Hayvanları ziyaret ediyoruz. Çok eğleniyorum."

-Fatma Çavdarlıer (30 Ağustos Zafer Parkı): "Burada zaman çok güzel. Bulunmaz bir nimet burası. Şehrin içinde böyle bir yer çok güzel. Çocuklar rahatça bisiklet sürüyor. Ankaralılar olarak memnunuz."

-Gönül Bingöl (30 Ağustos Zafer Parkı): "Bu park 20 yıldır mevcut ancak halka açılmamıştı. Mansur Başkan sayesinde böyle güzel bir parka kavuştuk. Hem park gibi hem de mesire yeri gibi. Temizliğin, doğanın, güzel insanların, yeşilliğin mevcut olduğu bir park olduğu için buraya gelmeyi tercih ediyoruz."

-Seyhan Ünal (30 Ağustos Zafer Parkı): "30 Ağustos Zafer Parkı'na uzun zamandır geliyoruz. Son derece nezih ve temiz bir yer. Kızımızı rahatlıkla getirebiliyoruz. Ateş olmaması, gürültü olmaması, çevrenin temiz ve sakin olması bizim çok hoşumuza gidiyor. Sevdiğimiz insanlara da burayı tavsiye ediyoruz."

-Samet Gidiş (Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı): "Buraya ilk kez geliyorum ve çok beğendim muazzam bir yer olmuş. Piknik yapmayı sevmem ama burası insanı pikniğe alıştırır. Bu kadar doğal olmasını beklemiyordum. Çok şahane, çok temiz, her şey düzenli. Otoparktan mescide, WC'ye kadar her şey düşünülmüş. Bayram şuanda bayram oldu bize. Kurban Bayramı'nın yorgunluğunu burada attık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

-Özcan Özer (Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı): "Buraya uzun zamandır gelmiyordum. Buralar güzel olmuş. İnsanın stres atacağı bir yer."

-Selim Özdemir (Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı): "Daha önce geldik keşfettik. Bayramda da kalkıp geldik. Gerçekten çok memnun kaldık. İnsan sağlığı için tuvaletler temiz, personeller temizlik yapıyor, dolaşıyor. Teşekkür ediyoruz."

-Şeyda Sert (Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı): "Gerçekten çok beğendim. Uzun yıllar sonra buraya geldim çok değişmiş ve güzelleşmiş. Personel çok ilgili temizlik konusunda. Bize güzel olanaklar sağlanmış. Ailece bayramda çok güzel vakit geçiriyoruz."