Ankara Büyükşehir Belediyesi Etimesgut'a Aile Yaşam Merkezi ve Gençlik Merkezi Kazandırıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesine iki ayrı tesis kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. 7 bin metrekarelik Aile Yaşam Merkezi'nin inşaatı 2024 yılında tamamlanacak, 4 bin metrekarelik Gençlik Merkezi ise bir yıl içinde bitirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ne iki ayrı tesis kazandırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 7 bin metrekarelik Aile Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmalarının 2024 yılının başında tamamlanması planlanırken, yaklaşık 4 bin metrekarelik Gençlik Merkezi çalışmalarının ise bir yıl içerisinde bitmesi hedefleniyor.

Sosyal ve Kültürel zenginliği artırarak, toplumsal bağları güçlendirecek ve yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara önem veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tüm ilçelerine yeni aile yaşam merkezleri kazandırmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yapımına başlanan Aile Yaşam Merkezi'nin inşaat çalışmalarını 2024 yılının başında tamamlayacak.

Gençlik Merkezi'nin yapım çalışmaları da aralıksız devam ederken tesisin inşaat çalışmalarının bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

YAVAŞ: "DURMAKSIZIN ÇALIŞIYORUZ"

Etimesgut'a kazandırılacak iki merkez için çalışmaların devam ettiğini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Etimesgut Yapracık'a değer katacak 2 önemli tesis için durmaksızın çalışıyoruz. 7 bin metrekarelik aile yaşam merkezinin inşaat çalışmalarını 2024 yılının başında, yaklaşık 4 bin metrekarelik gençlik merkezinin çalışmalarını ise bir yıl içerisinde tamamlıyoruz."

ETİMESGUT AİLE YAŞAM MERKEZİ'NDE SONA DOĞRU

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, Yapracık Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüğü Etimesgut Aile Yaşam Merkezi'nin (AYM) inşaatında sona yaklaşıldı.

7 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve tamamlanmasının ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan merkezde; yetişkin ve çocuk havuzları, buhar odası, sauna, revirin yanı sıra yoga ve fitness eğitim birimleri ile kütüphane, müzik atölyesi, folklor eğitim sınıfı, resim ve el işi atölyeleri, fotoğraf atölyesi, heykel atölyesi bulunacak. Ayrıca merkezde; bireysel ve engelli çalışma odaları, yabancı dil sınıfları, işaret dili birimi, bilgisayar odaları, çocuk oyun alanı, halkla ilişkiler, psikolog odası ile açık ve kapalı otopark da yer alacak.

GENÇLİK MERKEZİ'NDE DE ÇALIŞMALAR BİR YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Yapracık'a bir de Gençlik Merkezi kazandırmak için harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bir yıl içinde çalışmaları tamamlamayı planlıyor.

Yaklaşık 4 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilen merkez, bol yeşilin olduğu bir sosyal alana sahip olacak. 36 araçlık açık ve kapalı otoparkın olacağı merkez; 210 kişilik bir konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro, 100 kişilik kütüphane, kişisel gelişim kursları atölye ve etüt sınıfları ile hizmet verecek.