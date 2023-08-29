Ankara Büyükşehir Belediyesi, Depremzedelere Konaklama İmkanı Sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), " Ankara'da yaşamını sürdüren ve öğrenci yurtlarından ayrılmak zorunda kalan ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımız, konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için Başkent 153 hattımızdan bizlere başvurabilirler" açıklamasını yaptı.

ABB, Ankara'da kaldıkları öğrenci yurtlarından ayrılmak zorunda kalan ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlara konaklama imkanı sunulacağını açıkladı. ABB'den yapılan açıklama şöyle:

"Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Ankara'da yaşamını sürdüren ve öğrenci yurtlarından ayrılmak zorunda kalan ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımız, konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için Başkent 153 hattımızdan bizlere başvurabilirler."