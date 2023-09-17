Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Balık Ekmek Şenliği'ne Katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2023-2024 balık sezonunun açılışı dolayısıyla Ankara Toptancı Balık Hali'nde düzenlenen 'Balık Ekmek Şenliği'ne katılarak esnafla bir araya geldi.

2023-2024 balık sezonu açılışından dolayı Ankara Toptancı Halinde 'Balık Ekmek Şenliği' düzenlendi.

Şenliğe katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş balıkçı esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"HEPİNİZE HAYIRLI İŞLER DİLİYORUM"

Balıkçı esnafının alkışlarıyla karşılanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnşallah sezon hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Bol kazançlı olsun, kazasız belasız olsun. Hepinize hayırlı işler diliyorum çok teşekkür ederim. Hepinize afiyet olsun. Bütün Türkiye'ye yayıldı 'balığın tazesi Ankara'da yenir' diye... Hayırlı işler" dedi.

Ankara Manavlar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Esnaf Odası Başkanı Atilla Süslü de "Güzel bir hal yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Ev konforunda bir yer. Çok değerli bir yer oldu bizim için. Hoş geldiniz sefa geldiniz" diye konuştu.