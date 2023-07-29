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ANKA Haber Ajansı Muhabiri Ceren Bala Teke, Çağlar Yenilmez ile Evlendi

Yaşam Haberleri

ANKA Haber Ajansı Muhabiri Ceren Bala Teke, bugün Eskişehir'de proje uzmanı Çağlar Yenilmez ile evlendi. Teke ile Yenilmez'in nikahını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kıydı.

ANKA Haber Ajansı Muhabiri Ceren Bala Teke, bugün Eskişehir'de proje uzmanı Çağlar Yenilmez ile evlendi. Teke ile Yenilmez'in nikahını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kıydı.

ANKA Haber Ajansı Muhabiri Ceren Bala Teke, bugün Eskişehir'e proje uzmanı Çağlar Yenilmez ile hayatını birleştirdi. Eskişehir'deki düğüne Teke ve Yenilmez'in aileleri ve çiftin sevenleri katıldı.

Teke ile Yenilmez'in nikahını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kıydı.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Yaşam Haberler

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