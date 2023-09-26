Anız yangını ormanlık alana sıçradı
Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan anız yangını, yakındaki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Anız yangını ormanlık alana sıçradı
EDİRNE - Edirne'nin Meriç ilçesinde, bir tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.
Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyündeki tarlada henüz belirlenemeyen sebeple anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam