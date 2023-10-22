Andırın'da Su ve Yol Sorunu Yaşayan Vatandaşlar Tepkili

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yol ve su sorunu yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sularının temiz olmadığını, yosunlu su içtiklerini ifade eden Ayşe Mirik "Biz hangi devirde yaşıyoruz size soruyorum? Sayın Belediye Başkanlarımız, bizi bir duyun. Artık biz kendimizden geçeceğiz. Şu içtiğimiz suya bir bakar mısınız ya? Suyun içerisindeki yosuna bakın. Bulaşık yıkanıyor, çamaşır yıkanıyor, hayvanlar içiyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boztoprak Mahallesi Armutkuyusu mevkisinde yaşayan vatandaşlar yaşadıkları su ve yol problemlerine tepki gösterdi.

"YOSUNLU SUYU İÇİYORUZ"

Ayşe Mirik şöyle konuştu:

"Ben 15 yıldır buradayım gelin su sorunumuz, yol sorunumuz bitmek bilmiyor. Biz hangi devirde yaşıyoruz size soruyorum? Sayın Belediye Başkanlarımız, bizi bir duyun. Artık biz kendimizden geçeceğiz. Şu içtiğimiz suya bir bakar mısınız ya? Bir açar mısınız arkadaşlar suyun içerisindeki yosuna bakın. Bulaşık yıkanıyor, çamaşır yıkanıyor, hayvanlar içiyor. Veterinere çalışıyoruz artık biz. Depo var yukarda ama yetersiz su. Bu 10 eve dağılıyor ama yetersiz geliyor. Su takviyesi mi yapıyorlar artık ne yapıyorlarsa yetkililerimiz bilir onu, biz bilemeyiz. Suyu biz arabaya dolduruyoruz bu gördüğünüz varilleri onlarla getiriyoruz. Kuyulardan çocuğu sırtıma yükleniyorum, küçük bebeklerim var 1,5 yaşında, 6 aylık onlarla su getiriyorum içme suyu."

"SUYUMUZ 1 GÜN AKIYOR 4 GÜN AKMIYOR"

Cuma Ali Mirik ise şu şekilde konuştu:

"Bizler burada mahalle sakinleri olarak yıllardır su sorunu ve yol sorunu yaşıyoruz. Sularımız yeterli kaynaklar olmadığından dolayı akmıyor ve 1 gün akarsa 3 gün, 4 gün su sıkıntısı yaşıyoruz. Tanklara doldurarak hayvanlara, kendimiz ve çocuklarımıza içiriyoruz. Bu sıkıntıların artık son bulmasını yani artık bu sorunların dile getirilmemesini yetkililerden istiyoruz.

"YOLUN BİR KISMI STABİLİZE BİR KISMI PARKE"

Yolumuz da defalarca dile getirdiğimiz halde yapılmadı. Belli bir yeri stabilize belli yeri parke, yine ara ara parke ve stabilize yol olarak devam ediyor. Kışın kar yağıyor çıkamıyoruz. Yağmur yağdığı zaman yolumuzu hemen direk yağmur suları birikerek oyuklar çukurlar meydana geliyor. Arabamız bozuluyor, bozulduğu zaman da artık sırtımızda taşımaya başlıyoruz yükleri. Bu sorunlar artık çözülsün istiyoruz."