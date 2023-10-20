Andırın'da Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Tartışması

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde parke taşından yapılmış kaldırıma bisiklet ve yürüyüş yolu yapılmasına vatandaş tepki gösterdi. Durmuş Karakaş, "Burayı kaldırımı bisiklet yolu olarak açılışı yaptılar. Burası 1,5 metre bisiklet yolu, 1,5 metre de yürüyüş yolu olarak planlamışlar. Karşıdan bir bisiklet gelse ya yayaya çarpacak ya da burada birbirine çarpacak. Yani geniş olması lazım. İnsanlarımız burada mağdur olmaması lazım. Kaldırımda parke taşıyla yapılmış. Çok büyük bir sıkıntı var" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde belediye tarafından kaldırıma yapılan yürüyüş ve bisiklet yoluna bir vatandaş tepki gösterdi.

AÇILIŞINI MİLLETVEKİLİ VE BÜROKRATLAR YAPMIŞTI

Fabrika işçisi Durmuş Karakaş şunları söyledi:

"Kaldırımı ortadan çizmişler yarısı yürüyüş yolu, yarısı da bisiklet yolu olarak kaldırım taşına şey yapmışlar. Buranın yumuşak zeminde olması lazım bisiklet yolunun. Normalde bu şekil olmaması lazım kesinlikle. Buranın açılışında dediler ki; yol 3 kilometre olarak söylemişlerdi ve bu yol, gittik, baktık, yürüyüşe geldik buraya 1 kilometre sonra yol bitiyor. Buranın açılışına da yine aynı şekil milletvekili, belediye başkanları, bürokratlar hepsi hazır bulundular. Açılışını da yaptılar kurdele kestiler. Böyle ne bir bisiklet yolu olur ne de böyle bir şey olur. Diğer illerde, diğer ilçelerde gittiğimiz zaman bisiklet yolu daha geniş daha güzel. Burayı kaldırımı bisiklet yolu olarak açılışı yaptılar. Burası 1,5 metre bisiklet yolu, 1,5 metre de yürüyüş yolu olarak planlamışlar. Karşıdan bir bisiklet gelse ya yayaya çarpacak ya da burada birbirine çarpacak. Yani geniş olması lazım. İnsanlarımız burada mağdur olmaması lazım. Kaldırımda parke taşıyla yapılmış. Çok büyük bir sıkıntı var."