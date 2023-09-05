ANDA Arama Kurtarma Kayseri, Asel bebeği bulmak için Aksaray'a gitti
ANDA Arama Kurtarma Kayseri ekibi, Aksaray'da yaşanan sel felaketinde annesinin kucağından düşerek kaybolan Asel bebeğini bulmak için çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti.
ANDA Arama Kurtarma Kayseri ekibi; yaşanan sel felaketinde annesinin kucağından düşerek kaybolan Asel bebeği arama çalışmalarına katılmak üzere Aksaray'a gitti.
Geçtiğimiz gün Aksaray'da yaşanan sel felaketinde sürüklenen otomobilde annesinin kucağından düşerek kaybolan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları devam ederken; ANDA Arama Kurtarma Kayseri'den 10 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti. Ekipler; Kireçlik mevki Melendiz çayında Asel bebeği bulmak için çalışmalarına başladı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam