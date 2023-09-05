ANDA Arama Kurtarma Kayseri, Asel bebeği bulmak için Aksaray'a gitti

ANDA Arama Kurtarma Kayseri ekibi, Aksaray'da yaşanan sel felaketinde annesinin kucağından düşerek kaybolan Asel bebeğini bulmak için çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti.