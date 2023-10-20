Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce sınırında meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde gerçekleşen kazada 11 araç karıştı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce sınırında zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde 11 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelince Hendek ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın bir süre kontrollü sağlanması nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam