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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ulaşım aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç karıştı ve ulaşım aksadı. Kazanın olduğu bölgede polis, jandarma ve Karayolları ekipleri görevlendirildi. Kazanın etkisiyle yaklaşık 10 kilometrelik bir trafik kuyruğu oluştu.