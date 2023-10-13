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Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile otomobildeki Nasire D. ve Nimet Rukan D. yaralandı.