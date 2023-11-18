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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın neden olduğu aksaklık nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Kaza sonucunda kamyonette sıkışan sürücü ile yanındaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan aracın sürücüsü ise aranıyor.