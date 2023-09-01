Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen kazada, bir kamyonet tıra çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve sürücü kurtarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.