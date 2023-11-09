Anadolu Otoyolu'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
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Yaşam Haberleri
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler yavaş seyretmek zorunda kalıyor. Trafik ekipleri ise sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, viyadükler ve Elmalık mevkilerinde yer yer etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, yoğun sis nedeniyle güzergahta yavaş seyretti.
Güzergahta önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülerden aşırı hız ve yakın takip yapmamalarını istiyor.
Kaynak: AA / Yaşam