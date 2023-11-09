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Anadolu Otoyolu'nda Sis ve Sağanak Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak nedeniyle ulaşım olumsuz etkileniyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler yavaş seyretmek zorunda kalıyor. Trafik ekipleri ise sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.