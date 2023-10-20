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Anadolu Otoyolu'nda sis nedeniyle ulaşım aksadı

Düzce geçişinde etkili olan sis, Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesini düşürdü ve sürücülerin dikkatli olmasını gerektirdi. Polis ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. Ağa Mahallesi ve Asar Çayı bölgesinde de sis etkili oldu.