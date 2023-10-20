Anadolu Otoyolu'nda sis nedeniyle ulaşım aksadı
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Yaşam Haberleri
Düzce geçişinde etkili olan sis, Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesini düşürdü ve sürücülerin dikkatli olmasını gerektirdi. Polis ekipleri de sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. Ağa Mahallesi ve Asar Çayı bölgesinde de sis etkili oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sis nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kent merkezinde ise sis Ağa Mahallesi ve Asar Çayı bölgesinde etkisini gösterdi.
Kaynak: AA / Yaşam