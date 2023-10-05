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Anadolu Otoyolu'nda sis etkisi: Görüş mesafesi azaldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Hocaoğlu, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu. Sürücüler aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyarıldı.