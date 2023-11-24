Anadolu Otoyolu'nda sis etkisi
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sürücüler dikkatli olurken, polis ise yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.
Otoyolun Büyük Melen ile Beyköy, Cumayeri, Gümüşova Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.
Güzergahta görev yapan polis, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Öte yandan sis kent merkezinde de etkili oldu.
Kaynak: AA / Yaşam