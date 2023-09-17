Anadolu Otoyolu'nda Panelvan Kazası: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen panelvan kazasında, Salih S. idaresindeki araç bariyere çarptı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde panelvanın bariyere çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Salih S. idaresindeki 34 LK 9977 plakalı panelvan, otoyolun Gölyaka gişeleri mevkisinde kontrolden çıktı.
Bariyere çarparak durabilen panelvanda bulunan E.A. (8), Hülya A. (34) ve Zeliha S. (55) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Otoyolun emniyet şeridi dubalarla çevrildikten sonra yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.