Anadolu Otoyolu'nda Panelvan Kazası: 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen panelvan kazasında, Salih S. idaresindeki araç bariyere çarptı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.