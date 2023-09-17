Anadolu Otoyolu'nda minibüs kazası: 3 kişi yaralandı

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda, sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrol kaybedilen minibüsün bariyerlere çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda, iddiaya göre sürücüsünün rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün bariyerlere çarptığı kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Küçük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan İstanbul'a aile ziyaretinden dönenleri taşıyan Salih Sezer idaresindeki 34 LK 9977 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün kan şekeri düşünce kontrolden çıktı. Minibüs, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada araç içinde bulunan Elanur Ateş (8), Hülya Ateş (34) ve Zeliha Sezer (55) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.