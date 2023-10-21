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Anadolu Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otoyolda yaşanan ulaşım aksaklığı giderildi.