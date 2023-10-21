Anadolu Otoyolu'nda Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve otoyolda yaşanan ulaşım aksaklığı giderildi.
Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametine seyreden H.E. idaresindeki 34 CZR 315 plakalı hafif ticari araç, Kaynaşlı mevkiinde M.C. yönetimindeki 41 TS 440 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki H.C, H.E. ve M.E. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.