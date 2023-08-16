Anadolu Otoyolu'nda Cip ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, cip ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.