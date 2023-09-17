Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde 11 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

11 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

DÜZCE - Anadolu otoyolu Gümüşova mevkiinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında altı kişi yaralandı.

Kaza Anadolu otoyolu gümüşoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında bariyerlere çarpmasının ardından aynı istikamette seyir halinde olan 11 araç birbirine girdi. Kaza sebebiyle Anadolu otoyolu İstanbul istikameti kısmen trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan toplam 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.