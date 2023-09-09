Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kaza: 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç otomobile çarptı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde, hafif ticari aracın otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde, Muzaffer B. idaresindeki 34 BUJ 450 plakalı hafif ticari araç, yol yapımı nedeniyle yavaşlayan Halil K. yönetimindeki 06 DNN 769 plakalı otomobile çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Muzaffer B. ve eşi H.B. ile otomobildeki M.K, F.K, D.K. ile M.K. yaralandı.

Hafif yaralanan ve ağlamaya başlayan 2 çocuğu jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.