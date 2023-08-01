Amatör balıkçılar yunusların gösterisini görüntüledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar, yunusların gösterisini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Gölköy açıklarında balık avına çıkan amatör denizciler, yunus sürüsüyle karşılaştı. Denizde zıplayıp, gösteri yapan yunuslar, balıkçılar tarafından görüntülendi. Bir süre deniz yüzeyinde zıplayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.