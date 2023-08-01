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Amatör balıkçılar yunusların gösterisini görüntüledi

Yaşam Haberleri

Muğla Bodrum'da balık avına çıkan amatör balıkçılar, yunus sürüsünün gösterisini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yunuslar denizde zıplayarak gösteri yaptıktan sonra gözden kayboldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar, yunusların gösterisini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Gölköy açıklarında balık avına çıkan amatör denizciler, yunus sürüsüyle karşılaştı. Denizde zıplayıp, gösteri yapan yunuslar, balıkçılar tarafından görüntülendi. Bir süre deniz yüzeyinde zıplayan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Yaşam

Bodrum Yaşam Haberler

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