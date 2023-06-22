Amatör balıkçılar deniz kenarındaki yavru ayıları besledi

SİNOP Sinop'un Ayancık ilçesinde deniz kenarına inen yavru ayılar balıkçılara ilginç anlar yaşattı.

Sinop'un Ayancık ilçesi Çamurca mevkiinde tekneyle denize açılan balıkçılar, karada gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Deniz üzerinde tekne ile seyir halinde olan balıkçılar, karada hareketlilik olduğunu görünce bir vatandaşın yardım istediğini düşünerek karaya yanaştı. Ancak balıkçılar karaya yaklaştıkça durumun ilginç olduğunu gördü. Karaya yaklaşıp ayılara balık atarak onları yakından görmek isteyen balıkçılar, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.