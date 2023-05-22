Amatör balıkçı köpek balığı kabusu yaşadı

Antalya'da balık avı için denize açılan amatör balıkçı Savaş Güzel, oltasına takılan köpek balığıyla karşılaşınca şaşkına döndü. Güzel, daha önce de yakın markajına uğradığı köpek balıklarından şikayetçi olduğunu belirterek, "Her çıktığım avda köpek balığına rastlamaya başladım. ya tekneyi satacağım ya da farklı yerler bakacağım" dedi.

Amatör balıkçının köpek balığı kabusu

Teknesine yakın markajda bulunan köpek balığını 'hoşt' diye kovalamıştı, bu sefer oltasına takılınca neye uğradığını şaşırdı

Akya ve sinarit hayaliyle oltasını çeken balıkçı, köpek balığını görünce şoke oldu

İlk tepkisi, "Olum ben sana hoşt dememiş miydim?" olan balıkçı, "Demek ki neymiş; hoşt desek de köpekler gitmiyormuş" dedi.

Balıkçı Savaş Güzel:

"Her çıktığım avda köpek balığına rastlamaya başladım. ya tekneyi satacağım ya da farklı yerler bakacağım"

ANTALYA Antalya'da balık avı için denize açıldığı sırada uzun süren yakın markajına uğradığı köpek balığını 'hoşt' diye kovalayan amatör balıkçı Savaş Güzel, bu sefer çıktığı avda oltasına köpek balığı takıldı. Akya ya da sinarit balığı tuttuğunu sanıp uzun uğraşlar sonucu oltasını çeken Güzel, köpek balığıyla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. "Olum ben sana hoşt dememiş miydim?" tepkisini veren Güzel, oltasını kopartıp köpek balığının doğasında kalmasını sağlarken, balık avını da yarıda kesmek zorunda kaldı.

Daha önce Konyaaltı ilçesinde balık avı için denize açıldığı sırada bir köpek balığının yakın markajına uğrayan amatör balıkçı Savaş Güzel'in peşini bu sefer Köpek balıkları Kemer ilçesi açıklarında bırakmadı. Yine kıyıdan 2-3 kilometre açığa arkadaşlarıyla ava çıkan Güzel'in oltasına balık takıldı. Balığı yaklaşık 20 dakika uğraşlar sonucu teknesine yaklaştıran Güzel, oltaya takılan balığın köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

"Olum ben sana hoşt dememiş miydim?"

İlk tepkisi, "Olum ben sana hoşt dememiş miydim?" olan Güzel, köpek balığını tekneye almadan oltanın kopartılması sonucu gitmesine müsaade etti. "Demek ki neymiş; hoşt desek de köpekler gitmiyormuş" diyen Güzel, diğer oltaların da kopmasından dolayı balık avını noktalamak zorunda kaldı.

"Yine kısa bir muhabbetimiz oldu"

O anları anlatan Güzel, "Balık tutmayı düşünüyorduk. Akya ve sinarit avlayacaktık. Oltayı denize salıyoruz direk kopuyordu. Normalde 50-60 kilo ağırlığında balığı çekebilen misinalarımız var. Kancalarımız da özel. Giriş bölümü çentikli, çıkış bölümü çentiksiz. Koptuğu zaman balığın ağzından kanca 1-2 sat sonra düşüyor ve bu sayede balık kurtuluyor. Büyük ihtimal yanak kısmına oturmuş. 150-200 metreden çıkardım, yine aynı manzara. Yaklaşık 22-23 kiloluk güzel bir camgöz balığı. Tekneye alamadık, kancaya da saldırgan olduğu için müdahale edemiyoruz. Yine kısa bir muhabbetimiz oldu, ardından oltayı kopartıp doğaya bıraktık" dedi.

"Ya teknemden dolayı ya benden dolayı"

Yaşadıklarına bir türlü anlam veremediğini ifade eden Güzel, "Balık nedense ya benim teknemden dolayı ya da benden dolayı, bu aralar iyice köpek balığı denk geliyor. Her çıktığım avda köpek balığına rastlamaya başladım. ya tekneyi satacağım ya da farklı yerler bakacağım. Hiç av yaptırmıyorlar desem yeri var. Balık avlayacaktım ama yine avımız bölündü. Yine o bölgeyi terk etmek zorunda kaldık, köpek balıkları galip geldi" diye konuştu.