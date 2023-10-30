Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Pembe Korucu'ya yenilenen kimlik kartını evinde teslim etti
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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 100 yaşındaki Pembe Korucu'yu evinde ziyaret ederek yenilenen kimlik kartını teslim etti. Vali Doruk, Pembe nineyle sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve dualarını eksik etmemesini istedi. Daha sonra ise Pembe nineyle birlikte 100. yaşını kutlamak için hazırlanan pastayı kesti.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Cumhuriyet'le yaşıt Pembe Korucu'ya, yenilenen kimlik kartını evinde teslim etti.
Vali Doruk, 8 çocuk ve 19 torun sahibi, 1923 doğumlu Korucu'yu evinde ziyaret etti.???????
Pembe ninenin elini öpüp hatırını soran Vali Doruk, yakınlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Pembe Korucu'ya yenilenen kimlik kartını veren Doruk, kendisinden dualarını eksik etmemesini istedi.
Vali Yılmaz Doruk, daha sonra çiçek verdiği Pembe nineyle 100. yaşını kutlamak için hazırlanan pastayı kesti.