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Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Pembe Korucu'ya yenilenen kimlik kartını evinde teslim etti

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, 100 yaşındaki Pembe Korucu'yu evinde ziyaret ederek yenilenen kimlik kartını teslim etti. Vali Doruk, Pembe nineyle sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve dualarını eksik etmemesini istedi. Daha sonra ise Pembe nineyle birlikte 100. yaşını kutlamak için hazırlanan pastayı kesti.