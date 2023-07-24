Amasya Sevgisi Ev Duvarında

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Şahinler köyünün muhtarının Cemal Karagişi, evinin duvarına çok sevdiği memleketi Amasya'nın siluetini yaptırdı.

Harşena Kalesi, Kral Kaya Mezarları ve Amasya'nın gerdanlığı olan Yeşilırmak'ın üzerinde duran Yalıboyu Evleri'ni evinin duvarına çizdiren muhtar, " Amasya'ya çok gidip geldiğimizden, kızım, oğlum ve kız kardeşimle yalıboyunda çok gezerdik. Baktım çok hoşuma gitti. Bunu nasıl evimize götürürüm diye düşündüm. Amasya gerçekten şuan içimizde, her gün Amasya'dayız. Özlemi gideriyoruz" dedi.

Amasya'nın güzel bir şehir olduğunu belirten Karagişi, "Şehzadeler şehri Amasya'yı herkesin gelip görmesini isterim. Tarih burada kokuyor, Yeşilırmak gümbür gümbür akıyor. Amasya özlemini gidermek isteyenler, gelsin buyursun Amasya'yı görsün. İnsanlar şaşıyorlar. Gerçekten kendilerini Amasya'da zannediyorlar. Bize her yer Amasya. Amasya, bambaşka bir şehir. Eğer bu şehri görmediyseniz hiçbir şey görmediniz sayarım" diye konuştu.

Karagişi, görmek isteyenleri memleket hasreti çekenleri evine davet etti. - AMASYA