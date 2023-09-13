Amasya-Samsun sınırında yolcu otobüsü kaza yaptı

Amasya-Samsun sınırında kontrolden çıkan yolcu otobüsü, refüje savrularak kaza yaptı. Kazada bir yolcu yaralandı.

Amasya- Samsun sınırında kontrolden çıkan yolcu otobüsü, refüje savrularak kaza yaptı. Kazada bir yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Bodrum'a doğru gitmekte olan Osman Garipoğlu (63) yönetimindeki 34 EH 428 plakalı yolcu otobüsü, Amasya-Samsun sınırında yol çalışması yapılan alanda kontrolden çıkarak savruldu. Refüjdeki toprak alanda duran otobüsün ön camı kırıldı. Kazada otobüsteki 14 yolcudan 1'i yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA