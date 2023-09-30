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Amasya'nın Suluova ilçesinde mercek bulutu görüldü

Amasya'nın Suluova ilçesi semalarında çok katmanlı bir mercek bulutu oluştu ve bir süre sonra dağıldı. Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının engellerle karşılaşması sonucu oluşur.