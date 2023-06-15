Amasya Merzifon'da Aşevi Müdürlüğü Kurban Bağış Standı Açtı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Aşevi Müdürlüğü tarafından kurban bağış standı açıldı. Standı ziyaret eden Aşevi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Basmacı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için vatandaşları kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Aşevi Müdürlüğü tarafından kurban bağış standı açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantta, vatandaşlara kurban bağışı hakkında bilgi verilerek, bağış toplanıyor.

Standı ziyaret eden Aşevi Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Basmacı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için vatandaşları kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Her gün 1100 ihtiyaç sahibine hizmet sunan aşevinin hayırseverler tarafından desteklendiğini anlatan Basmacı, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklarımızı yaptık. Ramazan ayı da oldukça yoğun geçti. Hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızdan küçükbaş, büyükbaş ve deri bağışları beklemekteyiz. Aşevine kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız Aşevi Müdürlüğümüzle, açtığımız stanttaki görevlilerle irtibata geçebilirler." dedi.

Basmacı, kurban bağış bedelinin büyükbaş hisse kurbanlıkta 10 bin lira, küçükbaş kurbanlık için 6 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti.