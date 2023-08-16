Amasya'dan Samsun'a tatile gelen çocuklar denizde boğulma tehlikesi geçirdi

Amasya'dan Samsun'a tatile gelen 2 kız kardeş ile kuzenleri, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan 3 çocuk, hastanede tedaviye alındı.

AMASYA'dan Samsun'un Atakum ilçesine tatile gelen 2 kız kardeş ile kuzenleri, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan 3 çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi, Çobanlı İskelesi yakınında meydana geldi. Amasya'dan aileleri ile birlikte Samsun'a gelen kardeşler Beyza Biçer (13), Nisa Biçer (15) ve kuzenleri Eren Biçer (14) serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polis ekipleri sevk edildi. Fatma ve Mehmet Biçer'in kızları Beyza ve Nisa ekiplerce kurtarılarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaybolan kuzenleri Eren Biçer ise yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla bulundu. Bilinci kapalı olarak denizden çıkarılan Eren Biçer de aynı hastaneye kaldırıldı.

Arama çalışmalarını izleyen kız kardeşlerin annesi Fatma Biçer, "Çocuklara açılmayın dedim, çizgiyi geçmeyin dedim. Dinlemediler" dedi.