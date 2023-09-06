Amasya'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

Amasya'da yaya geçidinde yayalara yol veren bir otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'da, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Toplam 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra Mustafa Kemal Paşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 AAF 558 plakalı otomobilin sürücüsü Gamze Aslan (23), yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Ömer Atılgan yönetimindeki 34 KV 0047 plakalı otomobil, Aslan'ın otomobiline çarptı. Aniden fren yapan Ömer Atılgan'ın otomobiline de arkasından gelen Muharrem Eroğlu'nun kullandığı 08 AAV 994 plakalı otomobil çarptı. 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Gamze Aslan ve otomobilinde bulunan kardeşleri Gizem Aslan (16), Yağmur Aslan (8) ile diğer araçlarda bulunan Mine Atılgan (39) ve Muharrem Eroğlu (25), yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)