Amasya'da Zincirleme Kaza: 1'i Bebek, 2'si Çocuk 6 Kişi Yaralandı

AMASYA'da, Ferhat Tünelinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i bebek, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bu akşam Ferhat Tünelinde meydana geldi. Hatice Gülkaya yönetimindeki 05 ABP 418 plakalı otomobil, önündeki Mustafa Gökalp yönetimindeki 55 DR 541 plakalı otomobile çarptı. Gökalp yönetimindeki otomobil de savrularak Alperen Duma yönetimindeki 05 ABP 418 plakalı bir başka otomobille çarpıştı. Kazada her üç otomobilde bulunan Elif Azra Gökalp (2), Emel Gökalp (35), Sabiye Ravza Gökalp (6), Alperen Dümen (29), Esra Demirok (33) ve 2 aylık Doruk Demirok hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)