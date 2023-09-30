Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi yanındaki kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Amasya'daki yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 33 yaralı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü Merzifon Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.