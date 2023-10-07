Amasya'da Yangında Evler Kül Oldu

Amasya'nın Göynücek ilçesinde çıkan yangında iki ev, iki garaj ve bir samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın kontrol altına alındı.

AMASYA'nın Göynücek ilçesinde iki ev, iki garaj ve bir samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün akşam Göynücek ilçesine bağlı Ayvalıpınar Köyünde Ahmet Yıldız'a ait evde meydana geldi. Alevler kısa sürede çevredeki bir ev, iki garaj ile bir samanlığa da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Amasya ile Göynücek ve Suluova belediyelerinin itfaiyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, olayla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.