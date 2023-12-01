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Amasya'da Yalnız Yaşayan Adam Banyoda Ölü Bulundu

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Amasya'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Zihni Karaca, evinin banyosunda ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen ekipler, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

AMASYA'da Zihni Karaca (85), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

Bahçeleriçi Mahallesi Anadolu Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Zihni Karaca'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine dün akşam adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çilingirin kapıyı açması ile eve giren ekipler, Karaca'yı banyoda hareketsiz halde buldu. Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Karaca'nın kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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