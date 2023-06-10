Amasya'da Yağmur Suyu Tahliye Borusuna Giren Yılan İtfaiye Tarafından Yakalandı

Amasya'da bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusuna giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı. Hacılar Meydanı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir apartmanın dışında bulunan yağmur suyu tahliye borusuna giren yılanı çıkarmak için başarılı olamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Apartmana giden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir metre uzunluğundaki yılanı yakalayıp özel bir torbaya koydu. Yılanı başka bir bölgeye götüren ekipler, torbadan çıkmak istemeyen yılanı uzun uğraşlar sonucu çıkartarak doğaya bıraktı.