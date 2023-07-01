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Amasya'da Türk-Polonyalı çift düğünle evlendi

Amasya'da Türk-Polonyalı çift düğünle evlendi

Yaşam Haberleri

Amasya'nın Taşova ilçesinde Erkut Yıldız ile Polonyalı Martyna Zaja, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi. İstanbul'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Yıldız, Polonyalı Martyna Zaja ile arkadaş oldu. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift evlilik kararı alarak durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin onay vermesiyle Taşova'ya gelen çift, bir düğün salonunda yapılan düğünle evlendi. Törende davetlilerle doyasıya eğlenen Martyna Zaja, misafirlerle bol bol halay çekip yöresel oyunlar oynadı. Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Yıldız, 'İstanbul'da şans eseri tanıştık ve bugünlere geldik. Eşim Polonya'nın Vorşova kentinde güzellik uzmanı olarak çalışıyor. Türk düğünlerini iyi biliyor, Türk usulü düğün yapmamıza kendisi karar verdi ve düğünümüzün bu şekilde olmasından dolayı mutlu oldu.' dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Erkut Yıldız ile Polonyalı Martyna Zaja, Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi.

İstanbul'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Yıldız, Polonyalı Martyna Zaja ile arkadaş oldu.

Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift evlilik kararı alarak durumu ailelerine bildirdi.

Ailelerin onay vermesiyle Taşova'ya gelen çift, bir düğün salonunda yapılan düğünle evlendi.

Törende davetlilerle doyasıya eğlenen Martyna Zaja, misafirlerle bol bol halay çekip yöresel oyunlar oynadı.

Hayatının en mutlu gününü yaşadığını belirten Yıldız, "İstanbul'da şans eseri tanıştık ve bugünlere geldik. Eşim Polonya'nın Vorşova kentinde güzellik uzmanı olarak çalışıyor. Türk düğünlerini iyi biliyor, Türk usulü düğün yapmamıza kendisi karar verdi ve düğünümüzün bu şekilde olmasından dolayı mutlu oldu." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Yaşam

İstanbul Taşova Amasya Yaşam Haberler

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