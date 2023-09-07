Amasya'da trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur Y. idaresindeki 16 U 7001 otomobil kavşakta bekleyen Gökhan Ş. yönetimindeki 05 DZ 846 plakalı hafif ticari araca çaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada İlknur Y.(33), Dila Y. (4), Ergin Y. (41), Taha Y.(3), Sami Y. (51), Halime Ç.(45), Yusuf C. (3), Hamza C. (3) ve Yunus Emre Yılmaz (3) yaralandı. Yaralılar Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3 yaşındaki çocuk Yunus Emre Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AMASYA