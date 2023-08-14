Amasya'da Sünnet Düğününde Şaka: Baba Havuza Atıldı

Amasya'da bir sünnet düğününde arkadaşları şaka yaptıkları düğün sahibini havuza attı. Elbiseleriyle serin sulara atılan baba Emre Şahin, "Havuza atacaklarına hazırlıklıydım. Telefonumu ve paralarımı çıkarmıştım" dedi.

Oğlu Bilal Arda'nın sünnet düğünü için havuzlu bir mekanda düğün yapan Emre Şahin, eğlencenin peşinden su şakasıyla karşılaştı. Arkadaşlarının omuzlara alıp elbiseleriyle sulara attığı genç adam, "Bizim buralarda gelenek. Bu tarz şakalar çok oluyor. Yumurtaya, una buladıkları da oluyor. Oğlumun sünnetinde arkadaşlarım önce beni attı. Sonra da sulara kendileri atladılar" diye konuştu.

Havuzdan çıkıp peş peşe suya atılan Şahin, "Gelirken yedek elbise getirmiştim. Üzerimi değiştirip fotoğraf çektirdim. Bir sonraki düğünde arkadaşlarımızdan intikamımız olacak" şeklinde konuştu. - AMASYA