Amasya'da sıcaktan bunalan şahin kayanın gölgesine sığındı

İki kayalık dağ arasına kurulu olan kentte 40 dereceyi bulan sıcaklık, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Şeyhcui Mahallesi İpekli Sokak'ta bir şahin kayanın dibindeki gölgelik alana sığındı. Uzun süre kıpırdamadan burada bekleyen şahin, daha sonra uçarak gözden kayboldu.