Üye Girişi
Haberler

Amasya'da sıcaktan bunalan şahin kayanın gölgesine sığındı

Yaşam Haberleri

İki kayalık dağ arasına kurulu olan kentte 40 dereceyi bulan sıcaklık, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Şeyhcui Mahallesi İpekli Sokak'ta bir şahin kayanın dibindeki gölgelik alana sığındı. Uzun süre kıpırdamadan burada bekleyen şahin, daha sonra uçarak gözden kayboldu.

Amasya'da sıcaktan bunalan şahin kayanın gölgesine sığındı.

İki kayalık dağ arasına kurulu olan kentte 40 dereceyi bulan sıcaklık, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor.

Şeyhcui Mahallesi İpekli Sokak'ta bir şahin kayanın dibindeki gölgelik alana sığındı.

Uzun süre kıpırdamadan burada bekleyen şahin, daha sonra uçarak gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Yaşam

Amasya Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title