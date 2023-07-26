Amasya'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi

Amasya'da yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, kuşlar da süs havuzlarına girerek serinledi. Tatil için Amasya'ya gelen vatandaşlar da çocuklarıyla ırmak kenarında serinlemeyi tercih etti.