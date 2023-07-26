Amasya'da Sıcak Hava Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Amasya'da yüksek sıcaklık nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, kuşlar da süs havuzlarına girerek serinledi. Tatil için Amasya'ya gelen vatandaşlar da çocuklarıyla ırmak kenarında serinlemeyi tercih etti.
Amasya'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunan vatandaşlar, gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
Cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı kentte, kuşlar da süs havuzlarına girerek serinledi.
Sıcaktan bunalan vatandaşlardan Seyhan Koca, İstanbul'dan tatil amacıyla Amasya'ya geldiklerini söyledi.
Koca, çocuklarıyla serinlemek için ırmak kenarına geldiklerini belirtti.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Yaşam